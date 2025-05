Cuneo Volley cala l’asso in posto quattro: arriva Marko Sedlacek, vice campione d’Europa

Il primo colpo straniero del Cuneo Volley è servito: oggi l'ufficializzazione di Marko Sedlacek, che vestirà la maglia biancoblu nella stagione 2025/2026 in Superlega. Lo schiacciatore croato, vice campione d’Europa 2023/24, porta con sé solidità in ricezione, esperienza internazionale e un’attitudine vincente.

Attualmente impegnato in Indonesia, Sedlacek conosce bene il campionato italiano: ha già militato a Padova, Cisterna, Monza e Piacenza. Ora è pronto a mettersi a disposizione di coach Battocchio nel nuovo progetto cuneese, ambizioso e ben strutturato.

L’intervista esclusiva a Marko Sedlacek rilasciata all’Ufficio Stampa di Cuneo Volley

Marko, quali sono le tue prime sensazioni dopo l’ufficialità del tuo arrivo a Cuneo?

"Spero che i tifosi ci sostengano nella nuova stagione e sono contento che un club come il Cuneo sia tornato in Superlega, perché merita di essere qui".

Cosa ti ha spinto a scegliere proprio Cuneo?

"Prima di firmare per Cuneo ho fatto molte ricerche. Ho sentito dire che è un club molto ben organizzato, con una bella palestra e un buon tifo".

Hai avuto contatti diretti con la dirigenza prima della firma. Che impressioni ti hanno lasciato?

"Quando ho parlato con la società e mi hanno detto quali giocatori volevano ingaggiare, ho capito che avevano un'ottima idea e ottime ambizioni".

Qual è il tuo obiettivo personale per la prossima stagione?

"Il mio obiettivo per il prossimo anno è creare un buon ambiente in squadra ed essere un avversario sgradevole per tutti".

Sedlacek è carico e ha le idee chiare. Ora tocca ai tifosi rispondere presenti: Cuneo è tornata in Superlega e ha bisogno del calore del suo pubblico.

La campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 è già attiva e resterà in promozione fino al 31 maggio. È possibile sottoscrivere l’abbonamento su Liveticket.it, presso “Energia Pulita” in Corso Nizza 29 a Cuneo oppure direttamente giovedì 29 maggio dalle 18 alle 20 alla biglietteria del palazzetto.