Il Volley Savigliano salute sei giocatori: "Giunto il momento di avviare un nuovo ciclo"

Il mese di maggio è servito al Volley Savigliano per salutare sei giocatori che non faranno più parte del roster della prima squadra per la stagione sportiva 2025/26.

Un lasso di tempo che si è ritenuto doveroso per tributare il giusto omaggio a sei ragazzi che, chi per un anno, chi per oltre un decennio, chi per quasi un quarto di secolo, ha contribuito a scrivere le pagine più luminose della storia del club, e in particolare della squadra griffata Monge-Gerbaudo.

Si tratta di Daniele Gallo, Damiano Calcagno, Simone Brugiafreddo, Kristian Turkaj, Marco Spagnol e Andrea Orlando Boscardini.

Un ringraziamento arriva anche dal presidente Guido Rosso: “Terminata la stagione 2024/25, noi, componenti del direttivo, insieme al nuovo Direttore Sportivo Dutto, ci siamo riuniti attorno a un tavolo per programmare la nuova annata, che speriamo possa regalarci soddisfazioni maggiori rispetto alla precedente. Ci siamo resi conto che era arrivato il tempo, dopo quattro anni di onorata partecipazione alla Serie A3 Credem Banca, di avviare un nuovo ciclo. Talvolta nella vita, per farlo, si è però costretti a mettere da parte i sentimenti e l’affezione per guardare alle scelte puramente sportive. Non vedere più in palestra ragazzi come Daniele Gallo, che ha contribuito a creare la nostra storia dalla Serie C alla Serie A3 da protagonista, così come Damiano Calcagno, che ricordo dai tempi del mini-volley e che ha sempre vestito con onore i colori biancoblu, sarà stranissimo. Con loro, Simone, Kristian, Marco e Andrea, con cui abbiamo vissuto bei momenti. A loro va un sincero “grazie”, così come a coach Michele Bulleri. Tutti insieme, hanno fatto tanto e con grande professionalità per la nostra realtà. A breve arriveranno importanti novità, tra conferme e volti nuovi, con un’unica certezza: che il Volley Savigliano ha voglia di tornare protagonista per poter tornare a regalare grandi soddisfazioni a tutti gli appassionati”.