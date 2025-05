Gigante al 3° turno Roland Garros, Tsitsipas ko in 4 set

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Matteo Gigante vola al terzo turno del Roland Garros 2025. Il tennista romano, all'esordio Slam e numero 167 Atp, elimina in quattro set il finalista dell'edizione 2021 e ventesima testa di serie Stefanos Tsitsipas: 6-4 5-7 6-2 6-4 il punteggio, in 3 ore e 6' di gioco, in favore di Gigante, che al terzo turno affronterà il numero 13 del tabellone Ben Shelton. Un'impresa per il 23enne che ha disputato una grande partita, gestendo al meglio i momenti decisivi. "Ho giocato molto bene. Sono felicissimo. Ho lavorato tanto con il mio team e questi sono i risultati. Il pubblico è stato incredibile, sono qui da due settimane e mi sento bene", le sue prime parole dopo l'impresa di Parigi. - Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).