FAB, Insieme si può: “Basta attacchi, la misura è colma. Difendiamo chi lavora con serietà”

Ieri sera, a Saluzzo, in consiglio comunale, ha nuovamente tenuto banco il caso della Fondazione Bertoni, l’ente strumentale del Comune in merito alla cui gestione l’opposizione ha chiesto mesi fa chiarimenti al sindaco e alla giunta. All'indomani, l'intervento del gruppo consiliare di maggioranza "Insieme si può".

***

Il gruppo consiliare di maggioranza “Insieme si può” intende esprimere con fermezza il proprio incondizionato sostegno alla Fondazione Amleto Bertoni sottolineandone la centralità nello sviluppo culturale, sociale ed economico della nostra città.

Di fronte ai ripetuti attacchi strumentali da parte delle minoranze, che hanno gettato ombre distogliendo l’attenzione dagli importanti aspetti operativi e organizzativi di cui la Fondazione è tassello fondamentale ed efficace, non possiamo che ribadire la necessità di mettere un punto a questa vicenda che non vediamo affatto in linea con l’interesse della nostra comunità.

La Fondazione Bertoni non è una proloco, come qualcuno l’ha definita, ma un ente complesso che opera su più fronti e su più livelli e rappresenta indiscutibilmente un fiore all’occhiello apprezzato e preso a modello anche ben oltre i confini comunali.

Da parte nostra, BASTA insinuazioni più o meno mascherate, BASTA attenzione ad aspetti già verificati e dichiarati conformi da chi ha la professionalità per farlo, BASTA tentativi malevoli di vedere ciò che non c’è, senza invece vedere ciò che esiste ed è importante anzi fondamentale per la crescita e lo sviluppo culturale turistico e sociale della nostra comunità.

Temiamo che questa stagione di polemiche sia figlia di un vuoto di idee, mascherato da iperattivismo ispettivo e condito da un fiume di interrogazioni e allusioni. Ma governare significa proporre, non demolire.

“Insieme si può” non presterà più il fianco a questa finta dialettica che tende a screditare e a frenare un ente che necessita di tutto il supporto dell’amministrazione e della città per continuare a lavorare come ha sempre fatto. E cioè molto bene.

Continuiamo a guardare avanti lavorando perché la Fondazione Bertoni possa crescere ancora nell’interesse della città, certi del suo valore che sta non soltanto nella progettualità e nell’operatività dell’ente stesso, ma anche nell’impegno e nella passione di tutti coloro che ci lavorano e cui va il nostro sentito grazie.

Per noi la questione è chiusa.