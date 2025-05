Arriva la nuova meme coin in prevendita Snorter con un trading bot su Telegram

Snorter (SNORT) è una nuova meme coin in prevendita supportata da un potente trading bot nativo di Telegram. Si tratta di un ecosistema costruito sulla blockchain di Solana che offre funzionalità avanzate per il trading on-chain.

In generale, Snorter mira a diventare il punto di riferimento per i piccoli trader e gli appassionati di meme coin che necessitano di strumenti avanzati per operare nei mercati in maniera semplice e veloce.

Dopo poche ore dal lancio, sono già stati raccolti oltre 150.000 dollari. Si tratta di un segno tangibile dell’interesse crescente per un progetto che ambisce a unire semplicità d’uso e tecnologia avanzata. Secondo molti esperti del settore delle crypto, dietro questo lancio non si cela solo l’hype tipico delle criptovalute di tendenza, ma anche un’infrastruttura concreta pronta per l’espansione multi-chain.

Snorter Bot: un nuovo standard nel trading crypto su Telegram

Il cuore del progetto Snorter è un bot di trading on-chain integrato con Telegram. Si tratta di uno strumento di trading progettato per offrire un'esperienza veloce, sicura e accessibile agli holder del token nativo di questo ecosistema.

In ogni caso, a differenza di altri strumenti simili, Snorter si distingue per le commissioni ridotte (a partire dallo 0,85%), un fattore che lo rende particolarmente competitivo rispetto a soluzioni note come BONKbot, Maestro o Cryptohopper.

Quindi, grazie a una struttura di architettura RPC personalizzata, il bot consente esecuzioni sub-secondo, con capacità di sniping immediato e copy trading automatizzato, replicando le strategie dei wallet più performanti.

Tuttavia, ciò che rende questo strumento unico è il suo scanner on-chain integrato. Infatti, questo strumento è in grado di rilevare in tempo reale rugpull, honeypot e truffe stealth, bloccando preventivamente ogni operazione sospetta.

Tutte le operazioni avvengono direttamente su Telegram, riducendo la complessità e offrendo una curva di apprendimento più dolce, in particolare per utenti meno esperti. Inoltre, Snorter include un tracker di portafoglio nativo con funzionalità di monitoraggio in tempo reale di profitti e perdite.

Inoltre, sebbene oggi il bot sia attivo su Solana, l'espansione a chain compatibili con EVM come Ethereum è già in fase avanzata, suggerendo un'imminente adozione multi-chain.

Questa combinazione tra semplicità di utilizzo, potenza tecnica e scalabilità futura rappresenta una svolta potenziale per l’intero settore dei trading bot.

In generale, l’adozione di Snorter potrebbe rivelarsi cruciale in un mercato sempre più guidato da velocità, automazione e sicurezza decentralizzata, aprendo nuove opportunità anche a investitori retail.

In aggiunta, questo progetto ha attirato l’attenzione di molti esperti del mondo crypto, coinvolgendo anche Youtuber e canali social molto famosi.

SNORT: molto più di una meme coin

Oltre all’infrastruttura tecnica, Snorter punta a costruire un vero e proprio ecosistema attorno al token SNORT, che funge da elemento centrale per accedere a vantaggi esclusivi.

Infatti, non si tratta di un semplice asset speculativo, ma di un utility token in grado di garantire funzionalità aggiuntive come riduzione delle commissioni di trading e accesso al protocollo di staking.

Durante l’attuale fase di prevendita, chi mette in stake i token SNORT può ottenere un APY superiore al 1.800%, sebbene questo valore sia destinato a ridursi con l'aumento della liquidità bloccata.

Inoltre, il token consente partecipazione attiva alla governance del progetto. Infatti, gli utenti che detengono SNORT in staking possono votare su proposte legate all’aggiunta di nuove blockchain o modifiche al protocollo.

In aggiunta, sono previsti anche incentivi specifici per la community, tra cui concorsi, premi referral e programmi di fidelizzazione.

Per quanto riguarda la narrativa del progetto, la mascotte Snort, un oritteropo armato di casco da minatore, incarna lo spirito del progetto: agilità, intuito e capacità di scoprire token nascosti prima degli altri.

Quindi, considerando che il mercato globale dei bot crypto è proiettato a raggiungere i 154 miliardi di dollari entro il 2033, Snorter si posiziona con anticipo in un settore ad altissimo potenziale.

La prevendita del token SNORT è accessibile tramite il sito ufficiale, dove è possibile acquistare utilizzando crypto come ETH, SOL, USDC, USDT, oppure valute fiat tramite carta. Considerando i dati attuali, i segnali iniziali sono positivi: la corsa verso il prossimo fenomeno virale del Web3 potrebbe essere appena cominciata.

