Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente Pml): “Tartufo, difendere il suo habitat e il territorio significa sostenere i trifolao”

In III Commissione Consiliare oggi audizione dell’Unione delle associazioni tartufai del Piemonte sulle proposte di modifica al Disegno di Legge nazionale (n. 1412) che disciplina la ricerca, la raccolta, la commercializzazione e le iniziative di tutela del tartufo.

“Tutelare il tartufo significa prendersi cura del territorio in cui nasce, delle nostre zone boschive – commenta il Consigliere Daniele Sobrero, della Lista Civica Cirio Presidente, albese e chef professionista per molti anni con un locale proprio nel centro di Alba -; il tartufo non è solo un’attrattiva turistica, ma anche, e penso soprattutto al famoso tuber magnatum pico, il tartufo bianco di Alba, una peculiarità e un patrimonio del nostro territorio: tutelarlo significa non solo preservare le tradizioni della cerca, patrimonio immateriale dell’umanità, e dei trifolao, ma anche prendersi cura di un territorio che in questi anni sta dimostrando fragilità in parte inaspettate, come nel caso della corilicoltura. Senza il territorio e l’ambiente che da sempre costituisce l’habitat ideale per la nascita e la crescita del tartufo, sarà difficile confermare la grande crescita di numeri e fatturato per il comparto turistico e quello dell’enogastronomia”.

“Le iniziative che vanno in questo senso – conclude Sobrero -, costituiscono una piattaforma su cui lavorare, magari apportando miglioramenti: in questo senso apprezziamo il contributo dell’Unione delle associazioni dei tartufai del Piemonte, nella certezza che, come sempre, il Piemonte saprà dimostrarsi unito e collaborativo nella difesa del proprio patrimonio non solo enogastronomico, ma anche culturale. In quest'ottica ho chiesto anche di programmare, se possibile, un'audizione della Commissione con il Senatore Bergesio, in modo da condividere con lui gli spunti emersi durante la discussione di oggi”.