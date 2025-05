Tra Torino e Cuneo: le tappe imperdibili per un viaggio panoramico nel cuore del Piemonte

Tra Torino e Cuneo si snoda uno degli itinerari più affascinanti del Piemonte, perfetto per chi ama alternare città d’arte, paesaggi collinari e borghi dal sapore autentico. In poche decine di chilometri si passa dall’eleganza sabauda alle valli alpine, dai caffè storici alle strade panoramiche che attraversano vigneti e castelli.

Torino: il punto di partenza ideale

Torino è il punto di partenza ideale per un viaggio alla scoperta del Piemonte più autentico. Con la sua grande eleganza, la città conserva un fascino tutto suo, sospeso tra storia e innovazione.

Basta una passeggiata tra Piazza Castello e via Po per respirare l’anima sabauda, magari con una sosta nei giardini del Parco del Valentino o una visita alla Mole Antonelliana, che svetta tra i tetti con il suo profilo inconfondibile.

Chi arriva a Torino, che sia in treno o in aereo, può facilmente organizzare un itinerario su misura per esplorare la regione in totale libertà.

La campagna che sorprende: soste tra colline, borghi e vigneti

Dopo aver lasciato il ritmo cittadino di Torino, il paesaggio cambia velocemente. La strada si fa più morbida, tra colline coltivate, filari di viti ordinati e borghi che sembrano usciti da una cartolina. Qui la campagna piemontese mostra il suo lato più autentico e sorprendente, fatto di strade secondarie tranquille, viste aperte sulle Alpi e una bellezza che si svela poco a poco.

Una prima sosta può essere Pinerolo, città di cavalli e di tradizioni, con un centro storico raccolto, numerose botteghe artigiane e sapori genuini. Poco più a sud, Carmagnola è famosa per il suo peperone, ma anche per un’anima viva fatta di mercati, feste e per il buon cibo. Sono luoghi perfetti per una pausa pranzo lenta, con piatti tipici accompagnati da un buon calice di vino del territorio.

Proseguendo verso sud-ovest, Saluzzo è una vera perla. Spesso definita la “Siena del Piemonte” per il suo fascino rinascimentale, la cittadina conquista con le sue stradine in salita, i palazzi d’epoca e gli scorci poetici. Salire fino alla Castiglia regala una vista stupenda sulla pianura circostante e sulle montagne.

Infine, Fossano accoglie i viaggiatori con il suo imponente castello e un centro storico elegante, dove si respira ancora un’atmosfera nobile. È il posto giusto per una passeggiata rilassata tra portici e caffè, magari prima di riprendere la strada in direzione sud.

Cuneo e i suoi dintorni: tra natura e autenticità

Arrivare a Cuneo dopo un viaggio tra borghi e colline è come entrare in una dimensione a sé: ordinata, elegante, ma profondamente legata alla natura e alle tradizioni del territorio. La città vi accoglierà con una bellezza discreta e un ritmo più rilassato, ideale per chi ama scoprire i luoghi con il massimo della calma.

Il cuore di Cuneo è Piazza Galimberti, un ampio spazio porticato che racconta l’anima civica e storica della città. Da qui si diramano le vie del centro, anch’esse porticate, perfette per passeggiare tra negozi, caffetterie e botteghe. Un consiglio? Entrate in una delle pasticcerie storiche e assaggiate i famosi “cuneesi al rhum”: una piccola esplosione di gusto.

A due passi dal centro, il Parco fluviale Gesso e Stura offre un contatto diretto con la natura. È uno spazio verde che si sviluppa lungo i due fiumi e si presta a passeggiate, escursioni in bici o per semplici momenti di relax circondati dal silenzio.

Per chi ama il buon cibo, Cuneo è una tappa golosa: nei mercati e nei locali si trovano formaggi tipici come il Castelmagno e il Raschera, salumi locali e dolci della tradizione. Un’esperienza da non perdere è quella di curiosare tra i banchi del mercato del martedì o del venerdì: tra profumi, accenti locali e prodotti stagionali potrete respirare l’anima autentica della provincia.

E se avete tempo, i dintorni di Cuneo meritano almeno una giornata di esplorazione. La Valle Maira e la Valle Varaita sono perfette per gli amanti del trekking e della vera montagna, con paesini in pietra, sentieri immersi nei boschi e panorami che tolgono il fiato.

Mondovì, invece, offre un’atmosfera più raccolta e un centro storico suggestivo, raggiungibile anche in funicolare. Infine, il Parco del Monviso vi porta nel cuore delle Alpi Cozie, con itinerari naturalistici e viste spettacolari sulla vetta simbolo della regione.

Perché questo itinerario è perfetto in auto?

Che si tratti di una sosta panoramica tra le colline, di una deviazione improvvisata per visitare un borgo o semplicemente di un pranzo in una trattoria tipica trovata per caso lungo la strada, avere un’auto a disposizione permette di vivere il viaggio senza alcun vincolo.

E non da ultimo, è comoda: si possono, infatti, caricare facilmente i bagagli, i prodotti tipici acquistati nei mercati locali o persino l'attrezzatura sportiva, se si prevede un’escursione in montagna o una pedalata nella natura.

Questo tipo di itinerario si adatta perfettamente a chi viaggia in coppia, con amici o in famiglia: ognuno può impostare il ritmo che preferisce, costruendo una vera e propria esperienza su misura.

E se stai cercando un'auto a noleggio per partire con il piede giusto, ci sono numerose opzioni disponibili perfette per questa tipologia di itinerario.

Conclusione

Un viaggio tra Torino e Cuneo è uno di quei percorsi che non si misurano in chilometri, ma in emozioni. È la strada giusta per chi ama scoprire il territorio con calma, fermarsi nei borghi meno noti, lasciarsi guidare dai profumi della cucina locale o dalla curiosità di un panorama visto per caso.

Con un’auto a disposizione, tutto diventa più semplice e spontaneo: niente orari da rispettare, solo la libertà di seguire il proprio ritmo. Se stai cercando un itinerario vario, autentico e ricco di sorprese, questa zona del Piemonte saprà sicuramente come conquistarti.

















