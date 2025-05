Bow Rhymes”: il viaggio sonoro del duo Punzi-Brutti pronto a incantare Mondovì

Mondovì si prepara ad accogliere un evento musicale d’eccezione: “Bow Rhymes”, il concerto che vede protagonisti Milena Punzi al violoncello e Alberto Brutti al contrabbasso, sarà presentato venerdì 30 maggio 2025 alle ore 19:30presso L’Atelier, in Via Aldo Moro 7e. L’iniziativa rientra nella rassegna CloseUp Concert, proposta dall’associazione I Musici dell’Atelier aps, e promette un’esperienza sonora fuori dal comune.

Il progetto “Bow Rhymes” si distingue per la sua capacità di fondere il suono classico degli archi con l’elaborazione elettronica, trasformando ogni vibrazione in un viaggio sensoriale e timbrico. Il confine tra suono e rumore si dissolve, lasciando spazio a un’esplorazione profonda della materia sonora: armonie sospese, dissonanze evocative e tessiture acustiche si intrecciano con ambienti elettronici che amplificano e ridefiniscono il linguaggio musicale.

Attraverso un’elaborazione sofisticata, i due artisti creano paesaggi sonori mutevoli e imprevedibili, dove l’improvvisazione si unisce alla ricerca timbrica per dare vita a dialoghi dinamici tra contrabbasso e violoncello. Le sonorità eteree e avvolgenti si evolvono costantemente, dando vita a un'esperienza performativa unica e sorprendente.

L’evento prevede un aperitivo finale incluso, ma è necessaria la prenotazione obbligatoria. L’ingresso è a contributo libero a partire da un minimo di 15€, ed è riservato ai soci: per partecipare è richiesta la tessera associativa annuale (10€).

“Bow Rhymes” non è solo un concerto, ma una vera e propria performance immersiva, in cui la musica si fa racconto e i suoni diventano intrecci di colori e dimensioni inattese. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica contemporanea e della sperimentazione sonora.