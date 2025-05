Esperienza in una scuola media francese per undici alunni di Savigliano e Marene

Undici alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Marconi di Savigliano e di Marene hanno partecipato, nell’ambito del progetto Erasmus+ promosso dalla loro scuola, ad una trasferta di una settimana presso un collège (scuola media) francese, nella cittadina di Contes, presso Nizza, accompagnati dai docenti Di Flumeri e Talarico.

Gli studenti sono stati ospiti delle famiglie di loro coetanei (alcuni dei quali studiano la lingua italiana), che li hanno accolti con entusiasmo e li hanno accompagnati a seguire le lezioni. Gli alunni italiani e francesi hanno anche svolto diverse attività in gruppo sia a scuola che in luoghi esterni, alla scoperta del territorio.

Grande è stata la soddisfazione, così come l’emozione al momento del ritorno, con un bagaglio di ricordi ed esperienze degne di essere ricordate nel tempo, con l’obiettivo di trasmetterle anche ai compagni di classe, in attesa di incontrare nuovamente gli alunni francesi (che in ottobre ricambieranno la visita). Alla trasferta ha partecipato anche Angela Gallo della segreteria, che ha potuto confrontare i metodi di gestione dell’ufficio protocollo delle scuole italiane e francesi.

I docenti accompagnatori ringraziano le famiglie ospitanti e i docenti francesi, in particolare la professoressa Céline Savornin, che ha organizzato l’accoglienza e le attività.