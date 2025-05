Tutto pronto, allo Stadio del Nuoto di Cuneo, per il campionato italiano assoluto estivo di Nuoto Artistico Herbalife 2025 (VIDEO)

È stato presentato, presso la sala riunioni dello Stadio del Nuoto di Cuneo, il campionato italiano assoluto estivo di Nuoto Artistico Herbalife 2025.

Da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno quattro giorni di allenamenti e gare nell'impianto cuneese che torna a respirare le emozioni di un grande evento.

In vasca 250 atleti ed atlete provenienti da 35 società italiane, che si preparano ad offrire uno spettacolo di alto livello.

Ingresso libero, così da favorire la presenza sugli spalti di appassionati e non. Le finali, in programma venerdì, sabato e domenica, saranno anche trasmesse in diretta televisiva su Rai Play e Rai Sport HD.

Le dichiarazioni, rilasciate al termine della conferenza stampa di presentazione, del direttore tecnico della nazionale Patrizia Giallombardo, del presidente della FIN Piemonte oltre che di CSR Luca Albonico e dell'assessore allo Sport del Comune di Cuneo Valter Fantino (GUARDA IL VIDEO)