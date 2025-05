Volley B/M - Primo colpo in entrata per il VBC Mondovì; L'opposto Emanuele Bosio torna in biancoblù: “Al Vbc non potevo dire di no” (VIDEO)

L’opposto Emanuele Bosio è il primo innesto del VBC Mondovì in vista della nuova avventura dei galletti nel Campionato di volley di serie B maschile. Si tratta di un gradito ritorno, visto che Bosio aveva già vestito la maglia del VBC per tre stagioni di A2, dal 2017 al 2019 e nel 2020/21. Per il giocatore di Savigliano, lo scorso anno nel Val Chisone (B), è anche una scelta di cuore, come lui stesso ha voluto sottolineare. Ecco la sua prima intervista rilasciata alla nostra testata dopo aver messo nero su bianco al contratto che lo lega al Vbc: