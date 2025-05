Dazi, Corte d'Appello ribalta precedente sentenza. Misure di Trump rimangono in vigore

(Adnkronos) - I dazi di Donald Trump restano in vigore. Lo ha stabilito la Corte d'Appello federale che ha concesso una sospensione temporanea su quanto deciso dai tre giudici della United States Court of International Trade di Manhattan. Da loro era arrivato lo stop alle tariffe doganali imposte dal tycoon, anche quelle annunciate il 2 aprile.

In precedenza, l’amministrazione Trump aveva comunicato alla Corte d’Appello del Circuito Federale che avrebbe richiesto un "intervento d’emergenza" alla Corte Suprema già da venerdì, qualora la sospensione non fosse stata concessa rapidamente. Con l’ordine emesso, la Corte ha ufficialmente sospeso la sentenza del Tribunale del Commercio Internazionale fino a nuovo avviso, lasciando così aperta la possibilità di ulteriori sviluppi giudiziari.

Un tribunale federale americano mercoledì scorso ha stabilito che Donald Trump non ha l'autorità di imporre i dazi. La sentenza riguardava i dazi del 30% contro la Cina, del 25% sulle merci importate da Messico e Canada e quelli del 10% sulla maggior parte dei beni che arrivano negli Usa, ma non le misure tariffarie al 25% su auto e componenti, acciaio e allumino, imposti in nome del Trade Expansion Act. La Casa Bianca ha duramente criticato la decisione della Corte del Commercio Internazionale, definendola "palesemente sbagliata", annunciando "ricorso immediato".