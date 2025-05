Vino, Coldiretti Cuneo: si costituirà il comitato promotore per l’Igt

La Consulta Vitivinicola Regionale della Coldiretti si è riunita nei giorni scorsi con l’obiettivo di focalizzarsi sul percorso per l’ottenimento dell’Indicazione Geografica Tipica (IGT) per i vini e per ribadire alcune posizioni cristalline sui prodotti dealcolati.

“Si costituirà un comitato promotore per l’IGT – spiega Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo – e si continua l’interlocuzione con i consorzi dei vari territori così da poter portare avanti l’iter necessario al fine di ottenere un ulteriore strumento che può essere d’aiuto per le nostre imprese e per la loro promozione sui mercati”.

Durante la Consulta, è stata ribadita in modo chiaro la posizione Coldiretti sui prodotti dealcolati: “Non siamo contrari tout court, ma è fondamentale e doveroso – ricorda il Presidente Nada – far chiarezza in termini di identità e di differenze, già a partire dalla definizione. Sicuramente il mercato ha dei nuovi orientamenti a cui è necessario guardare, ma vanno fatte le giuste distinzioni per non far perdere la storicità dei nostri vitigni e tutto il lavoro fatto sul territorio con le denominazioni d’origine”.

L’IGT andrebbe ad aggiungersi alle denominazioni d’origine già presenti, valorizzando per esempio i vitigni resistenti, come i Piwi, che non rientrano in nessuna denominazione di origine e che, finalmente, troverebbero il giusto riconoscimento che ancora non hanno.

“L’introduzione dell’IGT colmerebbe il vuoto oggi esistente tra i vini da tavola e le attuali denominazioni di origine e creerebbe nuove opportunità di mercato per produzioni di qualità oggi escluse dai disciplinari DOC e DOCG. Il nostro comparto vitivinicolo rappresenta un patrimonio fondamentale del Made in Italy che va difeso e tutelato anche dalle ingiustificate campagne di demonizzazione”, conclude il direttore di Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo.