All’Auxilium Saluzzo in palio cinque titoli italiani a coppie di petanque

Il sodalizio bocciofilo saluzzese, dell’Auxilium Saluzzo, del presidente Pieraldo Moine, ospiterà nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, i campionati italiani a coppie di petanque.

Cinque i titoli italiani in palio, per le seguenti categorie; A e B, maschili e femminili, e C maschile.

Ecco gli iscritti alla kermesse nazionale: per il settore maschile per la Categoria A 22, per la B 59, e 48 per la C. Per le donne, 20 per la categoria A,e 19 per la categoria B. Gli incontri (che si terranno tutti presso la struttura saluzzese),per il settore maschile, prenderanno il via sabato 31 maggio alle ore 8,30; per le donne alle 14, per concludersi in serata.

Domenica 1 giugno, a partire dalle ore 9,30, tutte le categorie, inizieranno semifinali ed a seguire le finali, con incontri senza limite di tempo. Al termine cerimonie di premiazione. Presenti atlete ed atleti, provenienti dal Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud. Direttore di gara Diego Armando, con la collaborazione di Marco Voglino, Massimo Pellegrino,Mario Giordanengo e Bruno Costamagna.

Per la parte tecnica, Costamagna collaborerà con Marco Alberti, responsabile della kermesse.La manifestazione, ha il patrocinio del Comune di Saluzzo e Terres Monviso. Lunedì 2 giugno, sempre presso il club saluzzese, si giocano due gare a livello nazionale a coppie, femminile e maschile.