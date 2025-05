Alba, via ai lavori per la rotatoria di Scaparoni sulla SS231: 160 giorni di lavoro previsti

«Un’infrastruttura fondamentale per la citta di Alba e per l’intero territorio, fortemente voluta dall’amministrazione regionale nei tavoli di confronto sul contratto di programma tra Anas e ministero dei trasporti. Un’opera strategica che dà finalmente risposta alle esigenze di mobilità di chi ogni giorno si muove in questa parte del Piemonte che, con questo intervento, potrà finalmente contare su una circolazione più sicura e su un andamento più fluido del traffico”.

Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sul via ai lavori della rotatoria di Scaparoni, sulla SS231 di Santa Vittoria d’Alba.

“Questa infrastruttura rappresenta un ulteriore tassello nel disegno di realizzazione e completamento di una serie di opere che questo territorio attende da anni a partire dall’autostrada Asti-Cuneo che abbiamo ereditato ferma, senza soldi e senza autorizzazione e che finalmente, a fine anno sarà percorribile per i cittadini e per i turisti che ogni anno raggiungono Langhe Monferrato e Roero”.

Anas ha comunicato che per la costruzione dell’infrastruttura serviranno circa 160 giorni di lavoro, per un investimento complessivo di 700 mila euro.

“Come Regione monitoreremo il rispetto dei tempi del cantiere - dichiara l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi - E coinvolgeremo il territorio affinché la realizzazione sia compatibile con le aspettative”.

Il progetto prevede la realizzazione della rotatoria tra le viabilità principali e la costruzione di un ramo stradale che consentirà di raggiungere gli accessi alle residenze esistenti e di una strada di collegamento con alcuni fondi agricoli.

La rotatoria consentirà poi di migliorare il livello di sicurezza per la circolazione e la fluidità dei flussi di traffico.