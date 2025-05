Stagionali in agricoltura: venti Comuni di Langhe e Roero al tavolo "anti caporalato"

Dal confronto tra enti locali alla programmazione concreta: si è svolto a Pollenzo lo scorso 20 maggio l’incontro tra i Comuni di Alba, Bra, Langhe e Roero per affrontare in modo coordinato i temi legati al lavoro stagionale in agricoltura. A interpellare il Consiglio comunale di Alba sull’esito della riunione è stato il consigliere Fabio Tripaldi del gruppo “Alba Città per Vivere”, che ha sottolineato l’importanza di informare i cittadini su un tema che tocca diritti fondamentali e tenuta sociale.

La risposta è arrivata dall’assessore Donatella Croce, che ha ripercorso l’origine dell’incontro: “Nasce da un protocollo firmato in Prefettura un anno fa e da un successivo appuntamento promosso da ANCI il 10 aprile per la definizione di un piano multisettoriale contro il caporalato”. L’iniziativa è stata condivisa da una ventina di Comuni del territorio, con il coinvolgimento del Consorzio socio-assistenziale e dei referenti del progetto Common Ground, che da anni lavora sul fronte dell’abitare e dell’assistenza ai braccianti agricoli.

“Il nodo principale resta l’accoglienza diffusa: è la risposta più strutturata al problema dell’alloggio, che negli anni passati ha messo in crisi la città e i servizi”, ha spiegato Croce. Durante l’incontro si è parlato anche di trasporti e servizi di supporto per la prossima vendemmia.

L’assessore ha poi annunciato il passo successivo: “Ci ritroveremo giovedì prossimo ad Alba, in Sala Giunta, con i venti Comuni che hanno aderito per rendere operative le soluzioni discusse”. Una prosecuzione concreta di un percorso che, secondo lo stesso Tripaldi, rappresenta “non solo la continuità di un lavoro già avviato, ma anche un nuovo coinvolgimento del territorio”.