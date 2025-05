Una giornata in valle Stura per l'assessore regionale Bongioanni: focus su agricoltura, sport e turismo

Il prossimo sabato 7 giugno l'Assessore al Commercio, Agricoltura e cibo, Parchi, caccia e pesca, peste suina della Regione Piemonte Paolo Bongioanni trascorrerà un’intera giornata in Valle Stura. L'appuntamento, organizzato su invito dell’Unione Montana Valle Stura, vuole sottolineare l'importanza crescente dell’agricoltura della valle nonché il valore delle proposte sportive, turistiche e ricettive per il futuro della valle.



La mattinata prenderà il via alle ore 10.00 presso l'area sportiva di Vallestura Outdoor A.S.D. a Demonte: l'assessore e il suo team avranno l'opportunità di valutare da vicino gli sviluppi e le potenzialità degli sport fluviali, con la possibilità di provare l’emozione della discesa in gommone: uno sport, il rafting, divertente ed a misura di adulti e bambini.



Sarà poi presentato all’Assessore il progetto @montagnafutura e la neocostituita Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) nata dalla collaborazione tra Vallestura Outdoor A.S.D., Kosmoki ETS, Piani Verticali Impresa Sociale e la cooperativa sociale Proposta 80. Questa realtà ambisce a ridare slancio al territorio attraverso un nuovo modello sociale che valorizzi la cultura e le bellezze locali. Successivamente l’associazione “Lou Viage d’OC o.d.v.” presenterà il progetto di comunicazione e di sensibilizzazione “Ci facciamo un selfie con i pastori”: una campagna di condivisione del territorio alpino e delle sue risorse ambientali per una giusta convivenza tra pastori, turisti, bikers ed escursionisti per condividere insieme la fruizione dei territori delle terre alte.



Seguirà quindi un momento conviviale di degustazione delle eccellenze enogastronomiche con il contributo del Wolf Village Demonte.



Nel pomeriggio, il tour dell'Assessore Bongioanni proseguirà verso le 14.30 con la visita a diverse aziende locali del consorzio “L’Escaroun” (consorzio di valorizzazione della pecora sambucana), dando così l'occasione per toccare con mano l'eccellenza delle produzioni locali. Le aziende che verranno visitate sono localizzate lungo tutta la valle - Bernardi Andrea nella frazione Rialpo di Demonte, Degioanni Gloria a Vinadio, Giordano Daniele e Gastaldi Andrea nella Borgata Pontebernardo di Pietraporzio e Barale Marco e Pietro con la loro azienda sita in frazione Beguda a Borgo San Dalmazzo) – a testimonianza della vitalità dell’intera valle Stura.