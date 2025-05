Vacanze da sogno a due passi dalla Costa Azzurra: relax e comfort al residence Holiday's Beach

Il giallo del sole che riscalda, il blu del cielo e del mare... i colori della felicità vi aspettano nella splendida Riviera dei Fiori, a pochi minuti dalla Costa Azzurra. Se state cercando una vacanza all’insegna del relax, del mare cristallino e della comodità, il residence HOLIDAY'S BEACH è la scelta perfetta per voi!

Un soggiorno vista mare

Situato direttamente sulla spiaggia, il residence HOLIDAY'S BEACH offre 16 alloggi tra monolocali con soppalco e bilocali perfetti per accogliere fino a 4 persone. Ogni appartamento è dotato di una meravigliosa vista mare, regalandovi panorami mozzafiato dal mattino alla sera. Inoltre, potrete usufruire di un comodo parcheggio privato e di un accesso diretto alla spiaggia, per vivere il mare senza stress.

La destinazione ideale tutto l'anno

Che sia per una settimana di puro relax o per un soggiorno prolungato di uno o più mesi, HOLIDAY'S BEACH vi accoglie tutto l'anno con tariffe preferenziali.

Grazie alla sua posizione strategica, potrete esplorare le bellezze della Riviera:

Mentone e Ventimiglia a soli 5 minuti

a soli 5 minuti Montecarlo a 20 minuti

a 20 minuti Sanremo a 30 minuti

Offerte Last Minute disponibili!

Non avete ancora prenotato? Approfittate delle nostre offerte last minute per l’estate: disponibilità limitata per soggiorni settimanali e mensili a prezzi speciali.

Contattateci subito per scoprire le promozioni attive e ricevere un preventivo personalizzato.

Novità viabilità: riapertura del Tunnel di Tenda il 27 giugno 2025

Una grande notizia per chi desidera raggiungere la Riviera dei Fiori e la Costa Azzurra: il Tunnel di Tenda riaprirà ufficialmente il 27 giugno 2025, dopo anni di lavori e attese.

La nuova galleria sarà inizialmente percorribile a senso unico alternato, regolato da semafori, mentre i lavori sul versante francese proseguiranno per completare le strutture di contenimento delle frane ( fonte: TargatoCN ).

Contatti – HOLIDAY'S BEACH

Telefono: +39 3401428814

Email: holidays-beach@libero.it

Sito web: www.holidays-beach.it

Indirizzo: Strada Romana 45 18039 Latte di Ventimiglia -IM

HOLIDAY'S BEACH – La tua vacanza da sogno sulla Riviera dei Fiori 🌊🌞

Prenota ora e lasciati sorprendere dalla magia del mare!