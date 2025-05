A Cuneo la terza edizione della “Festa della Nascita: una giornata per crescere insieme” con incontri e attività per le famiglie

Domenica 15 giugno, dalle 10 alle 18, piazza Virginio e il Complesso Monumentale di San Francesco ospiteranno la terza edizione della “Festa della Nascita: una giornata per crescere insieme”, una domenica di incontri e attività ludico-ricreative sviluppata nell’ambito del progetto “Cultura 0/6: crescere con cura” promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con DispariTeatro / Compagnia Il Melarancio e sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo.

La giornata vuole essere un’importante occasione per favorire la conoscenza delle risorse culturali, educative, sociali e sanitarie a disposizione delle famiglie, per il benessere e la crescita di bambine e bambini già dalla prima infanzia. In continuità con le azioni previste dal progetto, particolare attenzione verrà data alle famiglie con bambini in età 0-6 anni, ma l’invito a partecipare è esteso a tutti i nuclei familiari, anche quelli futuri. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà negli stessi spazi al coperto. Per maggiori informazioni telefonare al numero 0171.444641 o scrivere a culturazerosei@comune.cuneo.it .

“La festa è una giornata speciale per la nostra città per diverse ragioni, tre in particolare. Perché rende possibile l’incontro tra i più piccoli e la cultura, in tutte le sue espressioni, con effetti estremamente virtuosi per la loro crescita. La cultura fa bene e fa stare bene, perché nutre mente, cuore e relazioni. Perché è l’esito di un percorso di collaborazione e di coprogettazione tra operatori del settore pubblico e privato, con l’obiettivo di far sperimentare ai più piccoli e alle loro famiglie tante attività, in un clima di festa e di incontro. Perché nasce da una rete tra strutture e operatori del mondo culturale, educativo, sanitario, sociale che si sta stabilizzando sulla città e che porta arricchimento con nuovi progetti. Crediamo profondamente nel valore della cultura. Siamo estremamente soddisfatti per la vitalità e l’energia che la festa della nascita regala. Ringraziamo tutti coloro che con noi lavorano per questo momento gioioso di creatività e di legami”. Queste le parole congiunte della sindaca Patrizia Manassero, dell’assessora alla Cultura Cristina Clerico e dell’assessora ai Servizi educativi e scolastici Paola Olivero.

La festa è un rito collettivo, in grado di generare incontro e condivisione tra famiglie e operatori. Nella piazza saranno predisposte un’area picnic dove le famiglie potranno pranzare liberamente, un’area riposo e alcune aree gioco. Il pomeriggio prevede due momenti clou, la merenda condivisa, che rappresenterà anche un momento di informazione sulla corretta alimentazione e l’evento partecipato finale che sarà curato dall’artista di strada Galirò.

L’iniziativa nasce dall’alleanza tra Comune di Cuneo, DispariTeatro/Compagnia Melarancio, Sistema Infanzia, ASL CN1, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, Consorzio socio-assistenziale del Cuneese e coinvolge una rete di oltre 30 partner pubblici e privati. Il programma prevede numerose attività di scoperta e approfondimento: dalla musica al teatro, dalle letture alla creatività, laboratori e spazi di informazione curati dalla sanità territoriale e dedicati alla crescita e ai servizi alla prima infanzia.

Il claim dell’edizione è “fare insieme lentamente”: tutte le principali attività presenti negli stand sono state pensate per stimolare la collaborazione genitori bambini. Gli stand proporranno laboratori, attività libere per bambini e genitori (anche futuri) e approfondimenti per adulti. Un ampio spazio sarà riservato al Sistema Infanzia del Comune di Cuneo che prevede la collaborazione di tutti i servizi degli Asili Nido comunali, dei servizi per la prima infanzia privati e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie, offrendo ai bambini e alle loro famiglie iniziative e servizi integrativi, formazione agli operatori e promuovendo una cultura per l’infanzia. In ambito culturale saranno presenti la Biblioteca 0-18, i Musei Civici e il Museo Diocesano, con laboratori e attività di scoperta rivolte ai più piccoli. La Biblioteca 0-18 proporrà attività legate al progetto Nati per Leggere (con gli Ambasciatori di Storie), Nati con la Cultura (con il Passaporto Culturale), Nati con la Musica (coccole in musica).

Facendo tesoro delle edizioni passate questa edizione della Festa della nascita si è inoltre concentrata sul tema dell’inclusione e dell’accessibilità. All’interno di San Francesco sarà allestito uno spazio quiete, e gli operatori della Cooperativa Momo saranno a disposizione delle famiglie per l’accompagnamento di bambini neurodivergenti nello svolgimento delle attività laboratoriali della giornata (Info: sara.vercellone@coopmomo.it - 346/6387519). Asl CN1 e Ospedale Santa Croce, in collaborazione con alcuni dei partner privati della Festa, hanno organizzato un ricco calendario di Talk per adulti che saranno occasione peri trattare alcuni argomenti di attualità, su tutti come evitare interferenze della tecnologia nelle relazioni familiari e favorire uno sviluppo sano della mente e del corpo dei bambini.

“È importante sottolineare come la Festa della nascita non sia semplicemente un evento, ma l’esito di un processo di collaborazione che in questi primi mesi dell'anno ha coinvolto attivamente, con incontri periodici, i soggetti partecipanti al progetto Cultura 0/6. L'intero percorso di creazione dell’evento, infatti, si sta rivelando fondamentale per rafforzare sempre di più il senso di appartenenza, di coinvolgimento e la capacità di co-progettazione della nostra comunità di pratica”.