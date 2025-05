Anteprima per La Notte Bianca delle Librerie di Alba con lo spettacolo di Gabriella Greison, venerdì 6 giugno a Teatro

La quindicesima edizione della Notte Bianca delle Librerie organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio e con il supporto della Fondazione Bottari Lattes, si apre con un’anteprima venerdì 6 giugno, alle ore 21, al Teatro Sociale “G. Busca”.

In scena lo spettacolo “Dove tutto può accadere” di e con Gabriella Greison.

Al centro della narrazione, la figura straordinaria di Paul Dirac, uno dei padri della fisica quantistica e Premio Nobel nel 1933 (insieme a Erwin Schrödinger) che ha inseguito il sogno di creare una formula perfetta e bella, capace di descrivere l'intero universo.

Lo spettacolo intreccia la vita di Dirac con la rivoluzione culturale e artistica inglese degli anni ’60, fondendo la fisica con la musica dei Beatles e l'arte di Kandinsky.

Gabriella Greison è tra le voci più autorevoli del racconto scientifico in Italia. È fisica, scrittrice, attrice, conduttrice, e soprattutto narratrice di meccanica quantistica, laureata in Fisica nucleare all’Università Statale di Milano. In scena porta tutta la sua capacità oratoria, invitando gli spettatori a riflettere sulla possibilità di realizzare anche i sogni più impossibili.

La regia è di Alessandro Spadari, docente all'Accademia di Belle Arti di Brera, la musica dal vivo è affidata alla chitarra elettrica di Luca Pasqua.

Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria su teatrosocialebusca.eventbrite.com.

Per informazioni: teatro.sociale@comune.alba.cn.it – 0173 292470