Cherasco, tutto pronto per il concerto di fine anno delle scuole

Tutto pronto a Cherasco per il concerto di fine anno dei giovani studenti delle scuole, in programma oggi (venerdì 30 maggio) alle ore 17.30, in piazza del Belvedere.

L'evento, che si svolge tutti gli anni (è saltato solo una volta a causa della pandemia), coinvolge tutte le classi quinte della scuola primaria dei plessi di Cherasco, Narzole, Roreto e Bricco e quelli della Secondaria di primo grado di Cherasco, Narzole e Roreto.

Un appuntamento da non perdere, come spiegano i promotori: "Quest'anno ci sarà una bella novità, perché parteciperanno anche gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia di Cherasco e saremo accompagnati per la prima volta dalla Banda di Cherasco. Verrà rappresentata la fiaba musicale Il Bosco Del Re. In tutto più di 400 esecutori! I ragazzi delle scuole primarie e secondarie suoneranno i flauto dolce metallofono e tastiere, mentre i bimbi ci accompagneranno con canti, gesti suono e filastrocche. Il concerto terminerà con un canto collettivo di saluto".

Aggiungendo: "Il tutto è stato preparato nel corso di questo anno scolastico dai docenti dei vari plessi. Il concerto, inoltre, sarà interamente dedicato ad un bimbo di Narzole che lo scorso anno si è ammalato ed è volato in cielo. Per l'occasione, i suoi compagni della quinta primaria lo ricorderanno indossando una maglietta con una scritta in arancione che era il suo colore preferito e una frase che ripeteva sempre. Saranno presenti i genitori".