Fossano: giugno di presentazioni all'aperto presso la libreria Le Nuvole

Un noto cantautore definì il mese di giugno “maturità dell’anno”, la libreria Le Nuvole di Fossano lo considera anche un periodo favorevole per proporre presentazioni di libri all’aperto, nell’area pedonale di fronte alle sue vetrine. Per questo ha scelto di promuovere alcuni autori locali che si avvicenderanno nelle prossime settimane e racconteranno ai lettori le loro opere.

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 6 giugno, alle ore 20,45, con Massimo Masento e la presentazione del suo libro 3:45. Per volere degli angeli, un’opera che, come scrive l’autore, “nasce per volere degli Angeli” e racconta l’esperienza reale del suo “contatto” e della sua relazione con queste entità considerate sovrannaturali ma molto presenti e vive nella vicenda umana dello scrittore.

“Non mi sono mai pentito e non mi pentirò mai di questo perché mi rende un uomo libero, libero di essere speciale, utile e orgoglioso di essere un “tramite” tra questo e l’altro mondo”

I successivi incontri, di cui verrà data notizia più dettagliata nelle prossime settimane, saranno previsti il venerdì 20 giugno, alle ore 18, con Fiorenza Barbero e Marisa. La prima top manager italiana, la sua celebre biografia di Marisa Bellisario, nella ricorrenza del centenario della nascita, e nei sabati 21 e 28 giugno, alle ore 17,30, in collaborazione con la casa editrice cuneese Nerosubianco e due “gialli” di ambientazione locale recentemente pubblicati: Aiutami. Un omicidio a Cuneo di Andrea Bodrero e Bussa tre volte di Riccardo Romagnoli.