Gli appuntamenti di giugno della Rassegna “Maraman - Paesaggio culturale delle valli occitane"

Con l’arrivo dell’estate la rete Maraman, che unisce 32 strutture museali ed espositive delle Valli Maira, Grana e Stura, continua la propria rassegna di eventi, coordinati da Espaci Occitan e sostenuti dalla Regione Piemonte.

Sabato 14 giugno alle ore 16 il Museo del setificio piemontese di Caraglio propone presso il Filatoio di Via Matteotti 40 un laboratorio per famiglie con bambini dai 5 anni dal titolo "Solo le pulcette non lo sanno" a cura di TEA - Teatro Educativa Animazione con Chiara Falcone e Marco Melia. L’attività di gioco teatro con musica, sezione ritmica dal vivo e pupazzi da animare, è ispirata all'albo illustrato di Beatrice Alemagna Nel paese delle pulcette, per parlare di diversità e accoglienza. Le pulcette vivono in un morbido materasso di lana, sono tutte diverse ma non sanno di esserlo, finché un giorno... Insieme a loro si tesserà un intricato telaio di divertimento e gioco per incontrarsi e riconoscersi. Con morbidi fili e pezzetti di stoffa colorati i partecipanti, grandi e piccini, realizzeranno le proprie pulcette per farle ballare insieme in una festa di tutti i colori. Durata un'ora e mezza; partecipazione gratuita, su prenotazione allo 0171 618300, info@fondazioneartea.org.

Martedì 24 giugno alle ore 17 il Museo Civico Luigi Mallé di Dronero propone in via Valmala 9 la presentazione del volume Le mie madeleines, edizioni arabAFenice, 2024, primo libro di Laura Crema. Figlia dei promotori d’arte e collezionisti Margherita e Mario Crema, di cui quest’anno cade il centenario della nascita, condivide con tutta la famiglia la passione per la buona tavola e per l’arte, ragione che l’ha portata a conferire in comodato gratuito al Museo Mallé la collezione di dipinti dei genitori. Per quest’occasione l’autrice con il figlio Giovanni Biglino, professore associato presso l’Università di Bristol, presenterà non solo una raccolta di ricette di famiglia, ma intreccerà una riflessione sul rapporto tra cucina e memoria, facendo emergere dalle tante ricette proposte non l’aspetto tecnico, bensì quello intimo e familiare di chi preparava o amava quel piatto. Piccoli ritratti dal sapore delle madeleines proustiane, collegamento tra la memoria dell’autrice e i sapori scatenati dai ricordi. Il cibo diventerà motivo di condivisione con ulteriori interpretazioni e letture di Ada Gautero, titolare della rubrica di cucina della testata dronerese “Il Drago”; coordina l’appuntamento Ivana Mulatero, direttrice del museo. L’ingresso è libero e gratuito. Per info museo.malle@comune.dronero.cn.it, tel. 3478878051 – 0171 291014, Fb@museomalle, Ig@museomalleofficial. Per info Espaci Occitan, www.espaci-occitan.org, segreteria@espaci-occitan.org, tel. 0171.904075, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano