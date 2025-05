DL Sicurezza, Ciaburro (FdI): "Il Governo Meloni sempre dalla parte delle Forze dell’ordine e dei cittadini, contro le ingiustizie"

“Esprimo la mia piena soddisfazione per l’approvazione alla Camera del decreto Sicurezza. Un provvedimento atteso e necessario che segna un passo decisivo verso il ripristino della legalità e la tutela della proprietà privata”. Con queste parole l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro - vicepresidente della Commissione Difesa - commenta l’approvazione del decreto sicurezza, in vigore dal 12 aprile, che reca "disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”.

“Grazie al governo Meloni - prosegue l’onorevole Ciaburro - saranno finalmente snellite le procedure di sgombero degli immobili occupati abusivamente. Questo governo dimostra ancora una volta di saper ascoltare le richieste dei territori e di agire con determinazione per garantire sicurezza, ordine e rispetto delle regole”.

“Questo decreto, inoltre, serve a tutelare maggiormente i cittadini e le forze dell’ordine da chi scende in piazza convinto di poter seminare violenza nelle nostre città pensando di rimanere impunito - conclude Ciaburro -. Il nuovo testo prevede, ad esempio, una tutela rafforzata per chi indossa una divisa con aggravanti per i reati di resistenza e lesioni contro pubblici ufficiali, l’estensione delle tutele legali, ma anche la dotazione di videocamere a bordo delle pattuglie”.