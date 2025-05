“Nessun taglio ai fondi per la sicurezza delle strade provinciali“

“Ancora una volta il Governo Meloni ha dimostrato di essere vicino a tutte le realtà della nostra Nazione, sempre pronto ad aiutare il territorio”.

Con queste parole l’onorevole Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia, commenta l’annuncio da parte del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dell'impegno del Governo ad azzerare da subito i tagli ai fondi per la sicurezza delle strade delle Province, rivedendo l’ ipotesi di un taglio del 70% su risorse già assegnate per il 2025 e 2026.

“Se da una parte c'è chi coglie ogni occasione per fare solo sterili polemiche - prosegue l’onorevole Ciaburro - dall’altra invece c’è chi si impegna in un quotidiano, e a volte silenzioso, lavoro a favore delle amministrazioni locali, del territorio e delle sue comunità. Fratelli d’Italia è sempre dalla parte di chi opera in maniera corretta e concreta”.