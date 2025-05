Torna la "24 Ore del Plasma": sarà possibile effettuare la donazione nei centri trasfusionali degli ospedali di Cuneo, Savigliano e Mondovì

Per il secondo anno consecutivo, il nostro quadrante, l’Area Omogenea del Piemonte Sud-Ovest si prepara ad un evento cruciale per la salute pubblica: la "24 Ore del Plasma".

Dalle 15 di venerdì 13 giugno alle 15 di sabato 14, l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo e l'Asl CN1 con l’ospedale civile SS. Annunziata di Savigliano e l’ospedale Regina Monti Regalis di Mondovì apriranno le porte per una maratona di donazioni, con l'obiettivo primario di promuovere l'importanza strategica della donazione di plasma.

L'iniziativa, unica in Piemonte, è realizzata in concomitanza con la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno e assume un valore fondamentale nel contesto nazionale: l'Italia, infatti, non è autosufficiente nella produzione di Immunoglobuline (derivate dalla lavorazione del plasma) e dipende in parte ancora dall'importazione estera. Questa dipendenza genera non solo costi significativi, ma anche un rischio potenziale per la disponibilità di farmaci salvavita. Il plasma è una componente essenziale del sangue dalla cui lavorazione si ottengono le immunoglobuline, farmaci indispensabili per la cura di numerose patologie, tra cui malattie autoimmuni, immunodeficienze e gravi infezioni.

"La '24 Ore del Plasma' non è solo un'occasione per una raccolta straordinaria, ma un momento cruciale di sensibilizzazione profonda," afferma la Dott.ssa Manzini, direttore del Centro trasfusionale dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. "Il fabbisogno di alcuni derivati del plasma è cresciuto significativamente negli ultimi anni a causa dell'aumento delle patologie che richiedono questi farmaci plasmaderivati. Per questo, potenziare la raccolta è vitale. Stiamo lavorando con le associazioni del dono e i risultati ci incoraggiano: lo scorso anno abbiamo registrato un aumento superiore al 20% nelle donazioni di plasma. L'augurio è che la maratona di 24 ore di dono plasma ci aiuti a mantenere questo trend positivo."

Sarà possibile effettuare la donazione del plasma nei centri trasfusionali degli ospedali di Cuneo, Savigliano e Mondovì dalle 15 di venerdì 13 giugno alle 15 di sabato 14 giugno. L’evento è organizzato dall’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, ASL CN1, Società Solidale ETS Centro servizi per il volontariato della provincia di Cuneo in collaborazione con le associazioni del dono del territorio provinciale ( FIDAS, AVIS, SOS Sangue, Gruppo autonomo sangue Mombracco e Croce rossa italiana gruppo donatori sangue).