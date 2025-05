Festa di fine anno con attività outdoor alla scuola dell'infanzia di Piozzo

Martedì 27 maggio gli alunni della scuola dell’infanzia di Piozzo hanno salutato la fine dell’anno scolastico all’insegna dell’outdoor education presso l’area verde del Castello del paese.

Durante le uscite avvenute nel corso dell’anno i bambini sono stati proiettati in una dimensione educativa fondata sulla natura e sull’esperienza sensoriale.

Spesso la natura stessa ha fornito spunti per affrontare temi legati alla stagionalità ed alle sue caratteristiche suscitando la curiosità, il movimento, la scoperta e cooperazione. Dopo aver intrattenuto il pubblico partecipante con canti e coreografie inerenti ai progetti “Fiumi di fango”, “Io…Yoga” e “Muovinsieme” ed aver consegnato alle alunne che a settembre frequenteranno la scuola primaria il diploma, i bambini e le famiglie hanno avuto l’opportunità di esprimere la loro creatività attraverso quattro stand ispirati alla natura.

Il percorso sensoriale con materiali naturali come fieno, sabbia, corteccia, sassi ha permesso di affinare i sensi del tatto e dell’equilibrio. La pittura con il fango ha consentito ai partecipanti di utilizzare la terra come strumento espressivo, creando opere uniche e originali. I travasi e giochi d’acqua hanno potenziato, attraverso l’utilizzo di recipienti di diverse dimensioni ed elementi reperiti nel bosco, la coordinazione e precisione, mentre la creazione di quadri con elementi naturali come foglie e fiori ha stimolato l’osservazione e la creatività.

La festa si è conclusa con una cerimonia di saluto, ringraziando tutti i partecipanti per essersi messi in gioco ed aver contribuito ad arricchire tale momento condiviso.