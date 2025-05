Inclusione, natura e creatività: il laboratorio artistico “L’erbario di Elide” per la 25° edizione del Salone del Libro per ragazzi di Bra

Nelle mattinate del 21, 22 e 23 maggio 2025, durante la 25° edizione del Salone del Libro per ragazzi, si è svolto, presso la Biblioteca Civica “Giovanni Arpino” di Bra, un laboratorio artistico promosso dal Dipartimento di Inclusione del Liceo Giolitti-Gandino. Un’esperienza che ha coinvolto i bambini delle Scuole Primarie unendo storia, natura e creatività sotto il segno della partecipazione e dell’inclusione.

Il tema del laboratorio è stato ispirato ad una delle raccolte botaniche italiane più significative, frutto del lavoro dell’esploratore e naturalista ottocentesco Federico Craveri.

Partendo da un racconto fiabesco “L’erbario di Elide”, (in tema con la tradizione delle Fiabe Italiane raccolte da Italo Calvino a cui si è stato dedicato l’attuale Salone del Libro), i bambini, dai più piccoli ai più grandi, hanno potuto creare, grazie all’aiuto degli studenti del Liceo, delle docenti di Sostegno e del personale della Biblioteca, il loro fiore “magico”. Ognuno ha realizzato il suo fiore con la tecnica del collage, raccontandone proprietà ed inventandone il nome: ispirandosi alle immagini dell’erbario di Craveri, fantasiose e colorate composizioni floreali hanno preso vita sui i tavoli della biblioteca, trasformata per tre giorni in un vivace spazio di espressione e collaborazione.

L'iniziativa si inserisce pienamente nella mission educativa sia del Liceo Giolitti-Gandino sia della Biblioteca, che punta a promuovere la cultura dell'inclusione e a offrire opportunità di crescita condivisa a tutti i bambini, valorizzando le diversità come risorsa. L’entusiasmo, l’attenzione e la partecipazione attiva di tutti i presenti sono stati la dimostrazione più autentica del successo dell’iniziativa.