Un giorno da veri atleti: la Giornata dello Sport delle scuole primarie dell’IC di Dronero

E’ stata una bellissima festa quella che si è svolta a Dronero lo scorso 21 maggio presso il campo sportivo “Pier Cesare Baretti“.



In occasione della Giornata dello Sport 2024/2025 si sono radunati insieme tutti i bambini delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo: Prazzo, San Damiano, Roccabruna, Dronero, Pratavecchia e Villar San Costanzo.



Un giorno da veri atleti



Sono stati circa 450 gli alunni, coinvolti nel corso della giornata in giochi di squadra, percorsi motori di destrezza ed attività legate a vari sport. Un’occasione non soltanto divertente ma all’insegna della socializzazione.



Ogni gruppo ha potuto mettersi in gioco, imparare nuove abilità e conoscere nuove discipline sportive, grazie alla collaborazione di tanti volontari ed esperti - raccontano gli insegnanti - Si ringraziano pertanto il Tennis Club Dronero, l’Atletica Dragonero, la Pro Dronero Calcio, i Dragons ( mini volley), il Judo Asd, la società Io Gioco a Minibasket, la Bocciofila Val Maira , il signor Marco Foi. Tutte queste società hanno proposto giochi propedeutici relativi alle loro discipline sportive che hanno permesso ai bambini di sperimentare che lo sport fortifica, insegna il rispetto degli altri, la fratellanza e la lealtà sportiva. Preziosa è stata anche la collaborazione con i volontari della Mastro Geppetto e con gli Alpini, che ringraziamo.”