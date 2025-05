Basket Serie C Interregionale: Cogal Savigliano e Cus Torino si giocheranno in Gara 3 la qualificazione alle final four

La qualificazione alle final four di Serie C Interregionale si deciderà in un’incredibile gara 3 di finale che si disputerà domenica al PalaFerrua. Il ritorno dei torinesi, rimasti scottati dopo il bel successo ottenuto dalla Cogal Savigliano in gara 1, non si è fatto attendere, permettendo a Cus di rimandare il verdetto all’ultimo appello al termine di una gara dai punteggi bassi ma dalla grandissima intensità.

Le Pantere si presentano con sole quattro guardie a ruotare per le assenze di Agbogan e Baruzzo, ma la partenza è di fuoco per entrambe le formazioni e i punteggi sembrano subito impennarsi. È solo un’impressione perché nel secondo periodo le polveri si bagnano e i biancorossi non riescono ad approfittare delle occasioni in lunetta. Dopo l’intervallo salgono in cattedra Abrate per la Cogal e Mortarino per i padroni di casa e sarà proprio il torinese a trascinare i suoi fino alla vittoria finale, quando i palloni iniziavano a farsi pesanti da ambo le parti.

«Sapevamo che avrebbero reagito ma c’è stato sempre equilibrio fino alle battute finali dove probabilmente siamo stati poco lucidi nelle due metà campo con una palla persa a 30 secondi dalla fine che pesa parecchio - il commento di coach Siclari -. C’è il rammarico è che siamo un po’ mancati nei dettagli e non abbiamo concretizzato quanto creato. Ora lavoriamo per la sfida di domenica».

Ancora prive di Baruzzo e Agbogan, le Pantere si apprestano ad affrontare la sfida più importnate dell’anno, quella che vale un’intera stagione. Unico vantaggio per i biancorossi sarà il fattore campo perciò ci si aspetta un PalaFerrua gremito di tifosi.

Appuntamento a domenica 1 giugno alle 19.

CUS TORINO 65 – COGAL SAVIGLIANO 60

23-21, 9-9, 16-12, 17-18

Savigliano: Romerio 18, Carena, Bonatti 10, Baruzzo, Agbogan, Abrate 10, Lamia 8, Corradini, Giorsino, Amateis 3, Giraudo 1, Gioda 10. All.: Siclari