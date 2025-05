Demonte si prepara ad ospitare la 21ª Stra Val Esturo: un weekend di sport e divertimento per tutti

Demonte si prepara ad accogliere la Stra Val Esturo 2025.

Il weekend del 5 e 6 luglio, l'evento tornerà con sport, musica e socialità, giungendo alla sua 21ª edizione. Quest'anno sono previste alcune novità importanti.

Sport: calcio, pallavolo e bocce

Gli appassionati di calcio a 5 si sfideranno sul nuovo campo sintetico polivalente adiacente al Palazzetto Comunale di Demonte. Il torneo è aperto ai nati nel 2009 e anni precedenti, con squadre composte da massimo 10 giocatori. Si svolgerà in una fase a gironi seguita da una fase a eliminazione diretta. Le partite dureranno 20 minuti e saranno arbitrate da ufficiali. L’uso dei parastinchi e delle scarpe specifiche per il futsal è obbligatorio. Sabato mattina, il campo sarà inaugurato ufficialmente prima dell’inizio del torneo. Per gli amanti della pallavolo 6vs6, il Palazzetto Comunale ospiterà le sfide. Le squadre, composte da massimo 10 atleti, possono includere fino a 3 uomini tesserati FIPAV fino alla Serie C. Le partite saranno giocate in un unico set da 25 minuti. In campo dovranno esserci sempre 3 ragazzi e 3 ragazze o 2 ragazzi e 4 ragazze. Completa il programma sportivo il torneo di bocce, che offre un’opportunità di partecipazione anche per chi cerca una competizione più rilassata.

Musica e divertimento

Sabato sera è previsto un DJ Set, un momento di svago per atleti e pubblico.

Novità organizzative

Per il primo anno, le iscrizioni saranno gestite in collaborazione con InCampo, un software realizzato dall’azienda ForEach, che semplifica l'organizzazione e la partecipazione delle squadre. Le partite inizieranno sabato dopo le 12 e termineranno domenica alle 18, con pause notturne per permettere il recupero degli atleti.

Unisciti all’evento

La Stra Val Esturo 2025 è un’opportunità per vivere due giorni di sport e divertimento. Che tu sia un atleta, un appassionato o uno spettatore, non perdere l’occasione di partecipare.