L’8 giugno è la prima data di “Muoviti Alba”, giornate dedicate allo sport, alla famiglia e alla gioia del muoversi insieme

“Muoviti Alba”, promossa dall’assessorato allo Sport di Alba, è un’occasione per tutte le famiglie di fare attività sportiva. Una domenica al mese in giro per i centri sportivi della città per trascorrere tempo attivo tutti insieme.

Tutte le proposte sono gratuite e non occorre prenotare. “Indossa la tua divisa sportiva e divertiti!”.

Genitori e figli potranno giocare e fare attività condivise e, dopo la merenda, partecipare a programmi separati, fatti su misura per le diverse età. Un esempio: mentre i grandi fanno fitness, i più piccoli imparano a conoscere e sperimentare gli sport che sono il fiore all’occhiello dei diversi centri sportivi cittadini, sotto la guida di istruttori e allenatori qualificati.

Si inizia domenica 8 giugno, dalle ore 15:30 alle 18:30, al Village Joy of Moving di via Teodoro Bubbio, 20 ad Alba.

Questa data di “Muoviti Alba” è inserita tra le attività collaterali alla prestigiosa corsa ciclista “La Vuelta a España”.

Le attività i programma al Village saranno: la scherma, il rugby e la bicicletta, in collaborazione con Kinder Joy of Moving, Quartiere Piave, Alba rugby e Accademia Scherma Alba.

L’assessore alla Sport Davide Tibaldi dice: «Il format “Muoviti Alba”, organizzato in collaborazione con i quartieri e le società sportive, è stato pensato per vivere lo sport insieme, in maniera attiva, con spirito di condivisione, gioco e movimento. Per questo obbiettivo abbiamo coinvolto gli esperti di “Kinder Joy of Moving”, progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero che intende portare la gioia del movimento nella vita di ogni bambino. Insieme vorremmo portare allegria nelle famiglie e riscoprire il piacere di trascorre una domenica attiva.»