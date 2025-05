Manta inaugura il rinnovato campo Matteotti con “Juventus One si racconta”: sport, inclusione e festa per tutti

Domani, sabato 31 maggio, sarà una giornata di festa e di grande significato a Manta, con l’inaugurazione ufficiale del campo da calcio di via Matteotti, completamente rinnovato.

L’evento prenderà il via alle ore 16:30 presso Cascina Aia con “Juventus One si racconta”, un incontro aperto al pubblico per conoscere da vicino il nuovo progetto di calcio paralimpico e sperimentale della Juventus.

A seguire, alle 17,30, ci si sposterà presso il campo Matteotti per l’attesa inaugurazione ufficiale dell’impianto, che ha visto importanti lavori di riqualificazione: è stata infatti sostituita la rete perimetrale del campo, migliorato il manto erboso e potenziati i servizi collegati. Tra le novità, anche una piccola porta dedicata al recupero dei palloni, segno dell’attenzione ai dettagli e alla funzionalità.

Dopo il taglio del nastro, sarà il momento più emozionante della giornata: la “Partita del Cuore”, simbolo di sportività e condivisione, seguita da un rinfresco alle 18,30, per chiudere l’evento in un clima di festa e comunità.

Protagonista dell’incontro iniziale sarà Juventus One, il nuovo volto del programma che la Juventus dedica agli atleti con disabilità. Nato come Juventus for Special e oggi parte integrante della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC, il progetto promuove l’inclusione attraverso il calcio, offrendo a tutti gli atleti, indipendentemente dalle proprie condizioni, la possibilità di sognare e competere con passione e dignità.

Juventus One non è solo sport: è un messaggio potente di uguaglianza, integrazione e rispetto, che invita tutti a vedere la disabilità sotto una nuova luce — non come limite, ma come diversa modalità di essere atleti.

Manta celebra così non solo il restyling di un impianto sportivo, ma soprattutto un nuovo modo di intendere il calcio, più aperto, accogliente e umano all’insegna della solidarietà e dello sport che unisce.