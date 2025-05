A Saluzzo si va sulle tracce di Annibale: "Passò, ma dove?"

Venerdì 6 giugno, l’appuntamento di Montagne di Sera sarà dedicato al passaggio di Annibale attraverso le Alpi. La vicenda, risalente al 218 a. C., ha assunto contorni leggendari e molti valichi delle Alpi ritengono di esserne stati lo scenario. Dove l’esercito punico attraversò le Alpi per arrivare nella terra dei Taurini e poi percorrere tutta la penisola, rimane ad oggi un mistero non completamente risolto.

Pier Mario Migliore illustrerà diverse teorie e proporrà il suo personale contributo. Migliore ha elaborato il suo punto di vista in decenni di cammino e osservazioni sulle Alpi Occidentali, avendo “sempre nello zaino” i testi degli storici antichi e gli studi contemporanei. La serata sarà accompagnata dalla proiezione di immagini dei luoghi.

Pier Mario Migliore è iscritto al Cai dal 1974 ed è socio storico della Sezione Cai di Orbassano dalla sua fondazione. Nella Sezione ha ricoperto ruoli di consigliere e presidente. Dagli anni ’90 si è dedicato con passione all’escursionismo sia all’interno dei diversi organi del Cai, sia sul campo. E’ stato accompagnatore di Alpinismo Giovanile, membro della prima Commissione Centrale di Escursionismo, componente della neonata Scuola Centrale di Escursionismo; attualmente è Accompagnatore Nazionale di Escursionismo. Dal 2019 è socio della “Unione Escursionisti Torinesi”, sottosezione del Cai Torino. Sempre in ambito Cai, continua a collaborare con gli organi di formazione dei futuri accompagnatori di escursionismo.

La grande passione escursionistica di Migliore travalica l’aspetto puramente motorio di questa attività: capire e interpretare il territorio che si percorre sono aspetti imprescindibili e distinguono l’escursionismo dal semplice “camminare”. Ecco le parole di Migliore che illustrano il suo approccio: “A mio avviso l’escursionismo non può essere relegato al solo tempo della calzata di scarpone, ma deve permeare ogni momento della nostra quotidianità. Conoscere le peculiarità del territorio che si percorre, lo rende un unicum e lo trasforma da anonimo non luogo ad area di interesse”.