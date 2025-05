A Mondovì arriva “GINY - Festival Italiano del Gin e del Ginepro”: modifiche alla viabilità in piazza Maggiore

In occasione della prima edizione di “GINY - Festival Italiano del Gin e del Ginepro” previsto a Mondovì dal 31 maggio al 2 giugno, saranno previste alcune modifiche alla viabilità in piazza Maggiore e nelle vie attigue e nei dettagli:

- divieto di sosta con rimozione forzata sulla parte sottana di piazza Maggiore dalle ore 8.30 del 30 maggio alle ore 18.30 del 3 giugno;

- divieto di transito su piazza Maggiore (lato portici soprani) dalle ore 10.00 alle ore 24.00 del 31 maggio, del 1° giugno e del 2 giugno;

- divieto di transito in via Porta di Vasco dalle ore 16.00 alle ore 18.00 del 31 maggio per inaugurazione GINY e atrio ex Palazzo di Giustizia;

- doppio senso di circolazione su via Carassone per i residenti e gli aventi diritto con accesso e recesso da via Ospedale dalle ore 10.00 alle ore 24.00 del 31 maggio, 1° giugno e 2 giugno.