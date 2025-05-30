Volley Saviglian: ufficiale la conferma di Andrea Berra

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che, anche nella stagione sportiva 2025/26, 𝘼𝙣𝙙𝙧𝙚𝙖 𝘽𝙀𝙍𝙍𝘼 sarà il secondo allenatore della prima squadra griffata Monge-Gerbaudo.
“𝘓𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢 è 𝘴𝘪𝘯𝘰𝘯𝘪𝘮𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘭𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘦 𝘢𝘭 𝘥𝘪 𝘧𝘶𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘢, 𝘲𝘶𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰𝘮𝘪. 𝘓𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘱𝘪ù 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘦 è 𝘪𝘭 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪 𝘥𝘪 𝘷𝘦𝘥𝘦𝘳𝘮𝘪 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘢 𝘢𝘯𝘯𝘢𝘵𝘢” – il pensiero di Berra dopo la conferma.