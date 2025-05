Lecce, dopo malore va via da ospedale ma esami rivelano infarto in corso: rintracciata e salvata

(Adnkronos) - Va in ospedale per un malore poi, stanca di aspettare i risultati degli esami, torna a casa ma aveva un infarto in corso. E' quanto accaduto ieri pomeriggio all'ospedale di Lecce dove a rischiare la vita è stata una donna di 65 anni di origini straniere. Ma la storia è finita bene.

Intorno alle 16, al momento di comunicare i risultati, il medico responsabile si è reso conto che la donna non era più in ospedale e dal posto di polizia dell'Ospedale 'Vito Fazzi' è scattato l'allarme.

È stata allertata la sala operativa della Questura che ha impiegato tutte le sue risorse per rintracciare la malcapitata il prima possibile. Dapprima è stato trovato un indirizzo del domicilio, ma, all'arrivo dei poliziotti, i vicini li hanno avvisati che da tempo la signora non abitava più in quella casa. Facendo ricorso a tutti i mezzi possibili, attraverso uno dei portali in uso alle forze dell'ordine, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti ad avere il numero di cellulare della donna che ha risposto alla chiamata, con voce flebile e sofferente. Era andata a casa del padre, a Lecce. Si era rifugiata lì, perché non si sentiva bene e si era messa a letto per riposare, ignara del pericolo che stava correndo. Immediatamente la sala operativa ha inviato una volante e ha allertato il 118, il cui intervento tempestivo ha permesso ai sanitari di stabilizzare la signora e accompagnarla all'ospedale, dove è stata ricoverata d'urgenza in terapia intensiva nel reparto di cardiologia, in attesa di intervento chirurgico.