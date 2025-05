(Adnkronos) - Lorenzo Musetti oggi 30 maggio in campo per il terzo turno del Roland Garros 2025. Il tennista azzurro affronta - in diretta tv e streaming -- l'argentino Mariano Navone, numero 97 del mondo, per un posto negli ottavi di finale dello Slam parigino.

In caso di passaggio del turno, Musetti affronterà il vincente della sfida tra il danese Holger Rune, testa di serie numero 10, e il francese Quentin Halys, numero 52 del ranking.