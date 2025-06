Pietro Mattio entra nella massima categoria del ciclismo mondiale, il presidente FCI PIemonte Rosso: "Il suo percorso valorizza l’ottimo lavoro delle nostre società"

Dal cuore del Piemonte al grande ciclismo internazionale: Pietro Mattio è ufficialmente promosso nel World Tour con il Team Visma | Lease a Bike!

Dopo tre stagioni di crescita e impegno nel Devo Team, arriva ora il grande salto: contratto firmato per il 2026-2027 con una delle squadre più forti del mondo.

Pietro ha mosso i primi passi con il Vigor Cycling Team di Piasco, cogliendo diversi successi nelle categorie giovanili, fino ad attirare l’attenzione del grande ciclismo negli anni da junior, anche grazie alla sua esperienza con il CR Piemonte.

Mattio, infatti, è stato un elemento fondamentale della selezione regionale, partecipando a campionati Italiani ed a gare internazionali con la maglia del Piemonte. Proprio una di queste occasioni è stata il punto di svolta per iniziare il percorso con il devo-team giallonero: Pietro è stato protagonista con la selezione piemontese della Classique des Alpes Juniors, una delle corse giovanili più prestigiose ed impegnative del calendario internazionale, che si svolge ogni anno in Francia nella regione alpina della Savoia.

Il CR Piemonte ha già allestito la squadra che parteciperà alla prossima edizione di questa corsa, in programma il 7 giugno, con la speranza di lanciare altri talenti e l’entusiasmo di aver visto partire, su quelle strade, la carriera di Pietro Mattio: un talento piemontese che continua a crescere e che ora è pronto a lasciare il segno tra i grandi.

Una promozione nella massima categoria del ciclismo che è soddisfazione per il percorso di crescita del ciclismo piemontese portato avanti dal presidente Massimo Rosso: “Pietro è un ragazzo che ha sempre avuto la passione vera per il ciclismo; con talento e determinazione ha fatto un percorso di crescita che valorizza l’ottimo lavoro delle società piemontesi, che sono la base del nostro movimento. In Piemonte abbiamo talento ed organizzazione ad alti livelli, questa promozione ne è la conferma. Abbiamo società di eccellenza in tutte le categorie, dai giovanissimi fino agli under 23, cogliendo risultati di prestigio a livello nazionale ed internazionale: il Piemonte ciclistico è vivo e di qualità”.