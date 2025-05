Volley Femminile: la Bam Lpm MonVi under-14 continua a stupire: chiude il girone da capolista ed è già tra le migliori 8 d'Italia

Alle Finali Nazionali di volley femminile under-14 di Lignano Sabbiadoro il sogno monregalese continua! La Bam Lpm MonVì Under-14 oggi ha chiuso il proprio girone al 1° posto, garantendosi così la certezza di essere tra le migliori otto formazioni d'Italia. Grazie alle tre vittorie ottenute in altrettante gare disputate nel girone di qualificazione, infatti, le pumine hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale della competizione, che ricordiamo vede affrontarsi le migliori squadre italiane di categoria. Un traguardo straordinario, dunque, per il MonVi, che sta rendendo lustro non solo al territorio monregalese, ma all'intero Piemonte.

Le giovani pumine allenate da Andrea Viola e Serena Castagnino, tuttavia, non sembrano voler scendere da questa "carrozza fatata" e cercheranno di affrontare le prossime avversarie con la stessa grinta e determinazione vista fino a questo momento. Per la cronaca, in mattinana la Bam Lpm MonVi aveva superato la formazione sarda del GS Aquila di Cagliari con un netto 3-0 (25-11; 25-7; 25-9). Con lo stesso risultato, nel tardo pomeriggio è giunta la vittoria ai danni delle campionesse di Toscana del San Michele Sdb Firenze, sempre per 3-0 (25-11; 25-13; 25-22).