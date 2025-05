Scuola di Pallavolo Lab Travel Cuneo: splendida chiusura di stagione al "Volley sotto la Torre" di Mondovì [FOTO]

La Scuola di Pallavolo di Cuneo conclude la stagione sportiva con grande soddisfazione, conquistando un primo e secondo posto nel torneo giovanile 3x3 maschile "Volley sotto la Torre".

L’evento, organizzato perfettamente dal VBC Mondovì, ha visto la partecipazione di oltre 70 giovani atleti e atlete, provenienti da diverse realtà sportive di Piemonte e Liguria con la Scuola di Pallavolo che si è presentata con ben cinque squadre, affrontando le gare in un clima di sana competizione e crescita sportiva.

Oltre ai risultati ottenuti, il vero successo di questa stagione risiede nel percorso di crescita dei ragazzi, sostenuti dalle loro famiglie e guidati dai tecnici con passione e dedizione.

FESTA DI FINE STAGIONE

E per celebrare al meglio, atleti, staff tecnico e famiglie si sono ritrovati al ristorante pizzeria Jocasta, festeggiando anche il compleanno di Lorenzo, in un clima di grande allegria e spirito di squadra.

"La soddisfazione più grande della stagione non è solo nei risultati ottenuti, ma nella crescita personale e collettiva dei nostri ragazzi, alla loro prima stagione agonistica. E anche questo torneo ci motiva a continuare con ancora più entusiasmo e determinazione il nostro percorso.”

VERSO LA NUOVA STAGIONE

Con rinnovata energia e passione, la Scuola di Pallavolo guarda ora alla prossima stagione, con l’obiettivo di continuare a migliorarsi e di accogliere nuovi giovani talenti pronti a mettersi in gioco.

Per informazioni e per entrare a far parte delle squadre: scuoladipallavolocuneo@gmail.com 338. 4435389

Instagram: ScuolaDiPallavoloCuneo