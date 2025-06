“Coltiviamo l’Italia”, il convegno Fratelli d’Italia sui problemi dell’agricoltura italiana

Qualificato il convegno indetto da Fratelli d’Italia sui problemi dell’agricoltura italiana dal titolo “Coltiviamo l’Italia”, con l’agricoltura che torna al centro degli obiettivi economici per garantire la nostra sovranità alimentare.

Su alcuni temi di specifico interesse del territorio cuneese è intervenuto, fra gli altri, Guido Giordana, sindaco di Valdieri e presidente dell’Unione Montana Alpi del Mare, che ha avvertito: “La eccessiva limitazione dei tempi di intervento per l’abbattimento e l’esbosco delle foreste, in territori dove le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione (ZPS/SIC) comprendono misure di conservazione (silenzio selvicolturale – lupo), può arrivare a bloccare la gestione forestale dal 1º aprile al 30 settembre. Questo ha come diretta conseguenza l’impossibilità pressoché totale di taglio legna ed esbosco, attività necessarie per predisporre il riscaldamento invernale e per far lavorare le piccole imprese locali. Il principio della conservazione delle piante e del loro rinnovo impone oggi troppe restrizioni.”

“Inoltre, non è di poco conto il ‘problema lupo’ e quello dei ‘cormorani’– ha aggiunto Giordana –. Il lupo insidia il lavoro di tanti allevatori delle terre alte. Non è solo questione di abbattimenti, ma di prevenzione, di ammodernamento degli alpeggi e di eliminazione del randagismo dei cani, al fine di non provocare l’ibridazione continua".

“Ottimo il piano di gestione della Provincia sull’abbattimento dei cormorani (un importante passo avanti per il nostro territorio), ma occorre fare uno sforzo in più e risolvere, a livello nazionale, il problema delle immissioni delle trote che, ad oggi, ha comportato l’abbandono di tutte le riserve di pesca, con la conseguente perdita di tutto l’indotto turistico che le caratterizzava. In questi anni si sono svolti molti studi per salvaguardare ambiente, animali e territorio. Auspico un celere studio per salvaguardare anche chi vive, lavora e protegge il territorio montano, che attualmente è il primo penalizzato da tutte queste restrizioni”.

Il primo cittadino di Valdieri ha concluso il suo intervento avvertendo che “ambientalisti e animalisti non tengono conto dell’uomo che svolge attività agricole nelle terre di montagna: vi è esclusiva attenzione per gli animali e per gli alberi, ma non si considerano gli uomini che vivono, lavorano e presidiano da secoli il territorio.”