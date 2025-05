"Anziani e animali. Un mondo da scoprire": terzo appuntamento dedicato al tema

Dopo i primi due incontri della sessione primaverile dei Medical Colloquia promossi dalla Fondazione Ospedale Cuneo ETS in collaborazione con l'Humanities Forum di Villa Tornaforte Aragno, è in arrivo il terzo appuntamento dedicato al tema del buon invecchiamento in relazione alla presenza degli animali da compagnia.

L'incontro si terrà venerdì 6 giugno alle 17.30 con il prof. Andrea Ungar, Docente Ordinario di Geriatria all'Università di Firenze e Direttore di Geriatria e Terapia intensiva geriatrica all'ospedale Careggi di Firenze.

Fondazione Ospedale Cuneo ETS è lieta di ospitare il prof. Ungar anche in funzione del progetto di Pet Therapy che viene avviato in questi giorni presso la Psichiatria dell'Ospedale di Cuneo e che verrà successivamente replicato in altri reparti tra cui quello di Geriatria.

La prenotazione all'evento è obbligatoria all'indirizzo info@fondazioneospedalecuneo.it. Verrà inviata conferma dell'iscrizione.