Cuneo: le associazioni ambientaliste promuovono l’impegno e la sensibilizzazione negli spazi Plin

Prosegue il ciclo di incontri “Ambiente e sostenibilità” avviato venerdì 16 maggio presso gli spazi Plin del Rondò dei Talenti di Cuneo (via Gallo, 1).

Questo “ultimo miglio” del calendario 2024/2025 porta il pubblico ad approfondire uno degli argomenti di maggio attualità e di maggior impatto sulla società contemporanea: la tutela dell’ambiente e le sue innumerevoli declinazioni.

"Pulizia e ambiente: la bellezza salverà il mondo", questo il titolo del secondo incontro del filone green, che si terrà venerdì 6 giugno alle ore 17 e che vedrà tra gli ospiti Matteo Cavaller per il WSF Collective, proprio di Cuneo, e Falvia Faccia e Federico Mellano dell’associazione Plastic Free odv onlus.

Quale ruolo gioca l’associazionismo nelle attività di sensibilizzazione? Come si avvicina il pubblico alla tematica ecologista? E quanto è importante creare uno spazio partecipativo dove i cittadini possano prendersi cura della comunità? Di questo parleranno gli enti ospiti del panel, in un confronto atto a far conoscere buone prassi e coinvolgimento “dal basso”.

Appuntamento quindi per venerdì 6 giugno alle ore 17 presso gli spazi Plin al secondo piano del Rondò dei Talenti di Cuneo.

Per iscrizioni https://www.eventbrite.it/e/pulizia-eambiente-la-bellezza-salvera-il-mondo-tickets1389478239819?aff=ebdssbcitybrowse.

Tutti gli eventi sono realizzati con il sostegno di Fondazione CRC.