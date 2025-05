Disagi sulla statale 28 per l'esodo verso la Liguria, Bergesio (Lega): "Chiesto ad ANAS di presidiare i punti più critici"

Con l'arrivo del fine settimana e del ponte de 2 giugno sono già tantissimi gli automobilisti che, ieri sera, hanno scelto di partire per trascorrere qualche giorno in Riviera.

Purtroppo, come già accaduto nelle festivita Pasquali, sulla statale 28 del "Colle di Nava" sono stati numerosi i disagi legati al traffico. Una lunga coda si è formata in direzione Liguria, dalla zona della Vetreria all’ingresso di Ormea fino all’altezza dell’Hotel San Carlo, a causa di un cantiere stradale posizionato proprio davanti alla struttura

Stessa situazione al semaforo di Pievetta, nel comune di Priola. Preoccupano ora le ripercussioni sul traffico del rientro, atteso per lunedì sera. Le preoccupazioni del territorio, che guarda con timore al contro esodo, sono state raccolte nelle scorse ore dal senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) che ha contattato direttamente l'ANAS per chiedere un ulteriore sforzo: “Ho chiesto ad Anas di far presidiare i punti chiave fino a lunedì, al fine di velocizzare il passaggio dei mezzi”.