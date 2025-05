“La guerra è una follia": Bra aderisce all'iniziativa nazionale #ultimogiornodigaza

Nella notte del 1° giugno Bra si mobilita nuovamente con il flashmob “La guerra è una follia", aderendo all’iniziativa nazionale #ultimogiornodigaza.

La data scelta è il 1 giugno, nella notte che precede la Festa della Repubblica, nella notte perché è notte fonda per la nostra democrazia.

In questa notte usciamo di casa, e riuniamoci con una luce, una candela, una lanterna simbolo della nostra voce, della nostra volontà di spezzare il buio della notte, la notte di una democrazia che dimentica i suoi principi fondamentali, la notte di una Repubblica che ripudia la guerra, la notte della complicità con Israele, la notte della complicità in un genocidio.

Se veramente crediamo nella nostra Costituzione, l’unico modo per festeggiarla è attuarla, e fermare Israele è l’unico modo per festeggiare la nostra Costituzione, è l’unico modo per festeggiare la nostra Repubblica.