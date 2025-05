La Nona di Beethoven inaugurerà il Festival Suoni dal Monviso a Saluzzo

Venerdì 6 giugno si alzerà il sipario sulla 21ª edizione del Festival Suoni dal Monviso, festival che rientra nel cartellone di Suoni delle Terre del Monviso, co-organizzato insieme alla Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo.

Alle ore 21 la Chiesa Cattedrale di Saluzzo ospiterà, infatti, la monumentale esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, con la presenza di un’orchestra di 70 elementi e di un coro di oltre 150 persone.

I Polifonici del Marchesato, da sempre registi di questo ricchissimo cartellone musicale, hanno voluto regalare alla città una serata che si preannuncia eccezionale.

Mai, infatti, a memoria d’uomo, si ricorda a Saluzzo l’esecuzione di questo capolavoro, una delle opere più famose di tutto il repertorio classico, universalmente nota come la “Sinfonia Corale”, l’ultima compiuta da Beethoven ed eseguita per la prima volta nel 1824 al Theater am Kärntnertor di Vienna.

Un capolavoro rivoluzionario, in primis per la presenza delle voci e del coro. È la sinfonia che contiene la celeberrima Ode alla Gioia, inno ufficiale dell’Unione Europea.

«Abbracciatevi, siate avvinti, uniti». L'esortazione dei versi di Schiller, consacrati da Beethoven nel suo ultimo capolavoro sinfonico, rendono sempre attuale il valore - e il bisogno - di questi suoni. Attraverso i suoi quattro movimenti questa sinfonia è un grande percorso dal buio alla luce, il passaggio da uno stato di angoscia, frenesia affanno, attraverso la speranza, la dolcezza, fino ad arrivare alla gioia.

Uno straordinario inno di speranza, dunque, in questo anno giubilare. Di qui la scelta, in stretta collaborazione con la Diocesi, della sua esecuzione nella Chiesa Cattedrale della città, nella quale è presente la “Porta Santa” che unisce Saluzzo con Roma.

Per l’occasione, i Polifonici del Marchesato non ricopriranno solo il ruolo di organizzatori, ma anche di esecutori, insieme ad altre eccellenze corali del territorio: la Corale Polifonica “Il Castello” di Rivoli, il Coro della Società Corale Città di Cuneo e il Coro Polifonico di Boves.

I 4 cori piemontesi si affiancheranno ai giovani coristi e agli orchestrali del Conservatorio Ghedini di Cuneo (insieme ad alcune eccellenze dei conservatori di Torino, Alessandria e Novara).

I solisti saranno: Martina Malavolti, soprano; Anna Vasileva, mezzosoprano; Zidong Sun, tenore; Andrea Goglio, baritono. Maestro del coro Massimo Peiretti; sul podio del direttore il M° Gian Rosario Presutti.

L’ingresso è libero.

Ulteriori info e il calendario completo della stagione 2025 di Suoni dal Monviso, sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980