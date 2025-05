Armo-Cantarana, Bergesio (Lega): “Bene avvio della VIA al MASE da parte di Anas”

“La presentazione dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto del traforo Armo-Cantarana, sulla SS 28 “del Colle di Nava”, è un passo decisivo e concreto che testimonia l’impegno del Governo e, in particolare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Lega, per lo sviluppo infrastrutturale del Cuneese e della Liguria di Ponente”.

Lo dichiara il Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, commentando l’avvenuta presentazione dell’istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale completata da ANAS neli giorni scorsi.

“Si tratta di un’accelerazione significativa per un’opera attesa da decenni - dice Bergesio -. Questo progetto, che prevede la realizzazione di una variante di circa 9,3 km con 7 gallerie, di cui il traforo Armo-Cantarana di oltre 3,3 km, e 7 viadotti, è fondamentale per ridurre drasticamente i tempi di percorrenza e migliorare la sicurezza stradale tra Pieve di Teco e Ormea”.

L'intervento richiede un investimento complessivo superiore ai 500 milioni di euro ed è incluso nel Contratto di Programma ANAS-MIT 2021/2025, approvato dal CIPESS il 21/03/2024.

La finalità è quella di realizzare una variante nel tratto di S.S.28 tra l'abitato di Cantarana e Pieve di Teco, che consenta una riduzione dei tempi di percorrenza e dell'incidentalità.

La variante ha una lunghezza di circa 9,3 km e si sviluppa per la maggior parte della sua estensione in Liguria, mentre in Piemonte è compresa la porzione di tracciato tra lo sbocco del traforo Armo Cantarana, ad Ormea-Cantarana e l'innesto finale sulla sede esistente della SS 28.

Comprenderà 7 gallerie per una lunghezza complessiva di circa 5300 metri (inclusa la galleria Armo-Cantarana di circa 3300 metri), 7 viadotti per una lunghezza complessiva pari a circa 1000 metri, e 3 svincoli.

L’opera, su una delle direttrici più importanti per il nord ovest, non solo garantirà un collegamento più rapido e sicuro tra la provincia di Cuneo e la costa ligure, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia locale, favorendo il turismo e l’accesso ai servizi essenziali.

“La SS 28 "del Colle di Nava" riveste un'importanza strategica per il Cuneese e la Liguria di Ponente - continua il parlamentare della Lega, Vicepresidente Commissione attività produttive del Senato -. Non è solo una via di collegamento tra la pianura piemontese e la costa ligure, ma un vero e proprio corridoio vitale per l'economia, il turismo e la mobilità dei residenti. Per questo motivo, oltre all'opera del traforo Armo-Cantarana, è indispensabile avviare al più presto i tre interventi di messa in sicurezza già individuati e prioritari, in zona Rocchini, area critica che necessita di interventi urgenti per prevenire smottamenti e garantire la stabilità della sede stradale, alle cave di Bagnasco e ad Ormea-Eca Nasagò, punti nevralgici che presentano problematiche significative per la sicurezza e la scorrevolezza del traffico, dove gli interventi sono attesi da tempo”.

“Questi lavori - sottolinea Bergesio - non sono solo auspicabili, ma strettamente necessari per assicurare la piena funzionalità e la sicurezza di un'infrastruttura chiave per il territorio, complementando l'importante progetto del traforo e garantendo una viabilità complessivamente più efficiente e protetta”.



“La concretezza del Governo, con l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dimostra l’attenzione verso le esigenze dei nostri territori”, prosegue il Senatore cuneese.



Il Senatore Bergesio infine conclude: “Questo è un segnale forte per i cittadini e le imprese del nostro territorio, per la provincia di Cuneo e la Regione Piemonte. L’impegno del Ministero delle Infrastrutture e della Lega per le infrastrutture strategiche del Cuneese è e rimane una priorità assoluta. Continueremo a monitorare da vicino l'iter del progetto, affinché i tempi di realizzazione, stimati in 62 mesi, siano rispettati e quest'opera cruciale possa finalmente vedere la luce, dopo decenni di attesa”.