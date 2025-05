Tagli strade provinciali, il centrosinistra di Mondovì presenta un ordine del giorno: "Rischio di compromettere sicurezza stradale e mobilità quotidiana"

I consiglieri comunali del centrosinistra di Mondovì, Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia, hanno presentato un ordine del giorno per denunciare con fermezza i tagli decisi dal Governo ai danni delle Province in materia di manutenzione straordinaria della rete viaria locale.

Nel documento, i consiglieri esprimono forte preoccupazione per la riduzione di 385 milioni di euro prevista per il biennio 2025-2026.

"La rete stradale provinciale rappresenta un’infrastruttura essenziale per la mobilità quotidiana di migliaia di cittadini, in particolare nelle aree interne e nei piccoli Comuni. Tali tagli - scrivono i consiglieri - compromettono gravemente la sicurezza stradale e la mobilità quotidiana, in particolare per lavoratori, studenti, imprese e residenti delle aree extraurbane; la scelta del Governo di colpire proprio le Province e gli enti locali, privandoli delle poche risorse strutturali disponibili, appare irresponsabile e centralista, in evidente contraddizione con gli obiettivi dichiarati di coesione territoriale e riequilibrio infrastrutturale; in questo contesto è bene che le istituzioni regionali e provinciali facciano sentire la propria voce a difesa dei cittadini e del loro diritto ad una mobilità sicura".

L'ordine del giorno, che sarà discusso nel corso della prossima assemblea cittadina, si propone di impegnare il Consiglio Comunale a: "esprime ferma contrarietà ai tagli decisi dal Governo ai danni delle Province in materia di manutenzione straordinaria della rete viaria locale; chiedere il ripristino integrale dei 385 milioni di euro tagliati per il biennio 2025-2026; sollecitare l’apertura immediata di un tavolo di confronto tra Governo, Regioni e Province, per costruire una strategia nazionale sulla viabilità che sia seria, condivisa e sostenibile; invitare il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione Piemonte a prendere pubblicamente posizione contro questi tagli e a farsi promotori di un’iniziativa politica forte e trasparente a tutela dei territori amministrati e a trasmettere il presente ordine del giorno al Governo, alla Conferenza delle Regioni, all’UPI e all’ANCI, chiedendo una presa di posizione congiunta contro questa penalizzazione delle autonomie locali". ‎