Torna il Camp di Volley Femminile in Valmalenco: Ultimi Posti per un'Estate di Sport e Divertimento!

La Valmalenco si prepara ad accogliere nuovamente il Camp di Volley Femminile, confermandosi fulcro della pallavolo giovanile per due intense settimane di giugno. Le date da segnare sono dal 15 al 21 giugno e dal 22 al 28 giugno, periodi in cui la valle si trasformerà in un vero e proprio paradiso per le giovani atlete.

Immerse nella splendida cornice naturale, le partecipanti avranno l'opportunità unica di affinare le proprie tecniche sotto la guida di allenatori professionisti, garantendo un'esperienza formativa di alto livello. Ma il Camp non è solo allenamento: è un'occasione per vivere appieno il territorio, gustare l'ottima cucina locale e, soprattutto, stringere nuove amicizie, il tutto all'insegna del puro divertimento.

Mentre la settimana del 29 giugno - 5 luglio ad Aprica ha già registrato il tutto esaurito, ci sono ancora alcuni ultimi posti disponibili per le sessioni in Valmalenco. Un'opportunità da non perdere per chi desidera coniugare sport e vacanza in un'atmosfera stimolante e coinvolgente.

Quest'anno, il Camp vanta un ospite speciale: François Salvagni, il nuovo Head Coach della Cuneo Granda Volley. La sua presenza arricchirà ulteriormente il programma, offrendo alle ragazze del Camp la possibilità di apprendere da un professionista di spicco, pronto a condividere la sua vasta esperienza nel mondo della pallavolo.

Questo Camp promette un'esperienza che va ben oltre la semplice pratica sportiva, configurandosi come un'avventura completa che unisce crescita atletica, scoperta del territorio e la creazione di legami indissolubili.

